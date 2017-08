Presse romande et votes communalistes

La presse écrite en Suisse romande subit des mutations importantes. Il y a non seulement le projet de fusion à l'étude du côté de L'Express et L'Impartial mais aussi les annonces de regroupement par l'éditeur Tamedia. Place publique revient sur ces restructurations. Il sera aussi question des recours déposés contre le vote communaliste de Moutier. Nous verrons dans quelle mesure l’annulation du scrutin est un scénario plausible. Question jurassienne toujours, les citoyens de Belprahon choisissent le 17 septembre s’ils veulent rejoindre ou non le canton du Jura, l’occasion de débattre des arguments en jeu durant la campagne.

Les invités cette semaine sont:

Philippe Amez-Droz, chargé de cours au Media Lab de l’université de Genève, spécialiste des médias

Pascal Mahon, professeur ordinaire de Droit constitutionnel à l’université de Neuchâtel

Aude Sauvain, membre du comité Belprahon dit oui

Place publique, une émission présentée par Gabriel de Weck.