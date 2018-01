Dimanche 4 mars, les Suisses doivent choisir s’ils veulent supprimer toute redevance en faveur des radios et des télévisions. Une économie bienvenue pour les uns. Une menace pour la survie du service public audiovisuel pour les autres. Ne manquez pas notre grand débat « spécial votation » consacré à l’initiative dite no Billag. Un débat diffusé ce mercredi en direct dès 18h20 sur RJB, RTN et RFJ.

Les intervenants pour ce débat sont:

Jacques-André Maire, conseiller national socialiste neuchâtelois et vice-président de l’Association Non à No Billag

Philippe Zahno, président de l’association des radios régionales romandes

Nicolas Jutzet, président du comité romand en faveur de l’initiative No Billag

Raymond Clottu, conseiller national neuchâtelois indépendant

Gilles Pierre, directeur du Festival du Chant du Gros

Jean-François Rime, conseiller national UDC fribourgeois et président de l’USAM

Florian Nemeti, directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie

Jérôme Monnat, vice-président de l’Union des Indépendants, association basée en Valais

Un débat animé par Gabriel de Weck.