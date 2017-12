No Billag, Prévention du terrorisme, EEE

À trois mois du vote sur l’initiative visant à supprimer la redevance radio et télévision, le débat fait rage autour de la menace de disparition qui pèse sur les médias régionaux et la SSR. Place publique invite dès 18h20 un partisan et un opposant à No Billag. Il sera aussi questions du nouveau plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent présenté lundi par la Confédération. Enfin deux figures politiques de la région reviendront sur le refus historique des Suisses à l’Espace économique européen, c’était il y a 25 ans.