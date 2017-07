No Billag, Moutier et Tour de France pour la der' de la saison !

Pas de contre-projet à No Billag et un avis défavorable à l'initiative. Une commission du Conseil National a rejoint cette semaine la ligne tenue quelques mois plus tôt par le Conseil des Etats. Un débat sur la redevance souvent centré sur la SSR, si bien qu'on en oublie parfois le sort des radios régionales : place publique ouvre le débat. Pour cette dernière émission de la saison, on reviendra également sur l’un des gros dossiers de l’année : le vote communaliste du 18 juin à Moutier. Les médias romands ont crié victoire au lendemain du « oui » es Prévôtois pour rejoindre le Jura : l’historien Pierre-Yves Moeschler prend ces réjouissances à contrepied ! Le Tour de France aux portes de la Suisse ces prochains jours. Comment le faire revenir dans nos cantons ? Sur le plan sportif, Froome a-t-il déjà tué le match ? L'ancien cycliste professionnel Christophe Moreau nous partagera son avis.

Les invités de la semaine :

Manfred Bühler, Conseiller national UDC du Jura bernois

Philippe Zahno, Président des Radios Régionales Romandes

Pierre-Yves Moeschler, historien biennois

Christophe Moreau, consultant et ancien coureur cycliste professionnel

Yann Engel, directeur de l'Office du tourisme de Neuchâtel

Rendez-vous dans Place publique dès 18h20 et jusqu'à 19h00 avec Jérémie Pignard.