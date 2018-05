Moutier, Éoliennes, Coupe du Monde

18h20 Bientôt un an a passé depuis le vote de Moutier et on ne sait toujours pas si le scrutin est valide ou non. Et rien n’indique que le dénouement approche. Au contraire, l’impatience grandit dans les rangs séparatistes sur fond de recours pour déni de justice et d’appels à poursuivre la lutte. De leurs côtés les autorités veulent jouer l'apaisement. Dans ce contexte particulier, Place publique donne la parole à des représentants des deux camps pour savoir comment ils vivent cette situation et ce qu’ils prévoient pour ces prochains mois.

18h32 Deux projets éoliens font parler d’eux cette semaine dans la région, tant du côté du Creux du Van que du Val-de-Ruz. Dans les deux cas, les opposants montent au front pour empêcher la pose de ce qu’ils appellent les « monstres de ferraille ». Peut-on encore diaboliser les éoliennes après que le peuple suisse a largement plébiscité la stratégie énergétique 2050 ? Place publique ouvre le débat.

18h45 La Coupe du Monde de football débute dans cinq semaines en Russie. L’occasion d’aborder les enjeux politiques de l’événement pour le pays hôte et la FIFA avec le journaliste d’investigation, Patrick Oberli, responsable des pages sportives des quotidiens 24 Heures et La Tribune de Genève et auteur du webdocumentaire Hors-Jeu.