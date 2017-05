L’adieu à un superflic, la lutte suisse, l’avenir de la mobilité et stop suicide

Le suicide d’Olivier Guéniat a bouleversé énormément de monde dans l’Arc jurassien. Collègues, amis, journalistes, citoyens, tout le monde s’est retrouvé sous le choc lundi soir. L’association Stop Suicide également, qui collaborait beaucoup avec le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel. Mais l’association était également fâchée du traitement médiatique de cette affaire et craint un effet d’imitation dans les jours qui suivent. Nous en parlons avec la coordinatrice de stop suicide, Sophie Lochet.

Demain la 90e fête de lutte du Jura bernois démarre à Tramelan. L’occasion pour nous de nous pencher sur ce sport national, traditionnel et populaire… Un sport adulé en Suisse alémanique, parfois moqué en Suisse romande. On reviendra sur cette différence de perception et sur l’avenir de ce sport avec Jean-Philippe Kläy, membre du comité d’organisation de la fête et entraîneur junior , et avec le président de l’association cantonale neuchâteloise de lutte suisse Patrick Blank.

Nous parlerons également mobilité… On le dit tellement que ça en devient une banalité : les gens sont de plus en plus mobiles. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Les nouvelles technologies ne sont pas censées nous permettre de gagner du temps sur les déplacements ? Comment les villes s’adaptent ? La voiture autonome va-t-elle tout changer ? On en parle avec un expert, Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse de la mobilité à l’EPFL, qui est ce soir en conférence dans le canton du Jura.