Glyphosate, Moutier et Didier Burkhalter

Place publique s’intéresse dès 18h20 à la polémique du glyphosate en Suisse et en Europe. La députée jurassienne Verte Erica Hennequin est notre invitée pour défendre son opposition à l’herbicide le plus utilisé et controversé au Monde.

En deuxième partie d’émission, il sera question de l’attente prolongée à Moutier due aux recours suite au vote communaliste. Nos invités Laurent Coste, conseiller de ville prévôtois PDC et directeur de campagne de Moutier Ville jurassienne, et Patrick Roethlisberger, conseiller de ville prévôtois PLR et porte-parole Moutier-Prévôté partageront leurs craintes et inquiétudes face à cette période d’incertitude.

Et pour terminer, la reconversion de Didier Burkhalter à l’écriture. L’ancien Conseiller fédéral sort un livre six semaines après avoir quitté le Gouvernement. Son éditeur Michel Moret de la maison d’éditions de l’Aire évoquera « Enfance de terre », un recueil d’histoire d’enfants que le Neuchâtelois a rencontré durant ses voyages.

Place publique, une émission proposée par Audrey Fasnacht.