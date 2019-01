Économie, Énergie et Police

Place publique vous propose deux débats en vue des votations 10 février dans le canton de Berne : il sera d’abord question de la nouvelle loi sur l’énergie, vouée à renforcer l’efficacité énergétique et à privilégier les énergies renouvelables. Certains craignent qu’elle renchérisse le prix du logement. Autre objet soumis au vote : la nouvelle loi sur la police. Ses partisans saluent un dispositif adéquat pour lutter contre la cyber criminalité et le crime organisé grâce à des enquêtes préliminaires. La nouvelle loi devrait aussi faciliter le travail de la police. À l’inverse, les opposants dénoncent un appareil liberticide et discriminatoire. Nous prendrons le temps également de regarder l’évolution de l’économie neuchâteloise depuis 2014, décrite dans un rapport publié cette semaine.