Démocratie et recours, Axe Ouest, Comptoirs et foires

La démocratie est poussée dans ses derniers retranchements du côté de Moutier et aussi de Peseux. Place publique revient sur la défiance qui entoure les derniers scrutins portant sur l'avenir de ces deux communes.

Le débat sur l’Axe Ouest a repris de plus belle cette semaine. Les opposants ne baissent pas la garde et manifestent plus que jamais leur mécontentement. Ils proposent aussi de le faire savoir dans les urnes, en demandant la mise sur pieds d'un vote consultatif.

Enfin nous nous demanderons si la fin du Comptoir Suisse annonce la fin programmée des foires commerciales, à l'échelon national, régional et local.

