Coûts de la santé: hausse inéluctable?

Les coûts de la santé ne cessent de grimper, et avec eux les primes d’assurance maladie. Les montants des nouvelles primes pour l’année prochaine seront communiquées ce jeudi. Avec à la clé, de nouvelles augmentations forcément douloureuses pour les porte-monnaie des ménages. Comment expliquer ce cercle vicieux et à qui la faute ? Place publique ouvre le débat dans une émission spéciale en présence de plusieurs acteurs et spécialistes de la santé:

Pierre-Alain Schnegg, conseiller d’Etat BE en charge de la Santé

Laurent Kurth, conseiller d’Etat NE en charge de la Santé

Christophe Kämpf, porte-parole de Santé suisse

Kristian Schneider, directeur de l’Hôpital du Jura

Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la Revue médicale suisse

Pierre-Alain Fridez, conseiller national PS JU

Place publique, une émission proposée par Gabriel de Weck. /gwe