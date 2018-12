Conseil fédéral, Téléskis et Construction

Place publique analyse la nouvelle composition du Conseil fédéral après les élections de Karin Keller Sutter et de Viola Amherd ce mercredi. Nous verrons ce qu'on peut attendre de ces deux femmes au sein du gouvernement. Il sera aussi question de l’avenir des petits téléskis dans l’Arc jurassien, mis à mal par l’absence de neige et par l'imposition de normes toujours plus sévères. Nous reviendrons enfin sur l’accord trouvé par les entrepreneurs et les syndicats dans le domaine de la construction.

Les intervenants cette semaine sont:

Anne Seydoux Christe, conseillère aux États PDC JU

Philippe Bauer, conseiller national PLR NE

Serge Jubin, correspondant à Berne pour les Radios régionales romandes

Gilles Droux, président du Téléski du Grandval SA

Jean-François Léchot, Président de l’Association des Remontées mécaniques de l’arc jurassie

Laure Negri, présidente de la Société coopérative du téléski des Genevez

Catherine Laubscher, secrétaire régionale du syndicat Unia

Flavio Torti, membre du comité central de la Société suisse des entrepreneurs

Place publique, une émission proposée cette semaine par Gabriel de Weck.