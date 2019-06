Caricatures politiques, chômage, bande dessinée

Le taux de chômage ne cesse de baisser en Suisse. Il a atteint le mois dernier 2,3%, son niveau le plus bas depuis 11 ans. Mais notre pays est-il en situation de plein-emploi ? Ces chiffres reflètent-ils vraiment la réalité ? Place publique a ouvert le débat mercredi. Il a également été question de bande dessinée avec le festival Delémont’BD qui s’ouvre vendredi dans la capitale jurassienne. L'occasion de regarder comment se porte le neuvième art en Suisse, mais aussi aux États-Unis où le New York Times vient de décider de ne plus publier de caricatures politiques dans son édition internationale.

Les intervenants de cette semaine étaient :

Patrick Chappatte, dessinateur de presse

Sylvain Weber, collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel et spécialiste du marché du travail

Valérie Gianoli, cheffe du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel

Nicole Brosy, libraire à Delémont

Daniel Pellegrino, co-fondateur de la maison d’édition Atrabile à Genève

Place publique, une émission proposée cette semaine par Alexandre Rossé. /alr