Bitcoin, neutralité du web, 2017 et 2018

Cette fin d’année économique a été marquée par la montée en puissance du Bitcoin, une monnaie virtuelle qui n’en finit pas de flamber et qui fait craindre une bulle spéculative. On en parle avec des spécialistes du monde de la finance.

On reviendra aussi sur la fin de la neutralité du web décidée le 14 décembre dernier par les USA : qu’est-ce que ça signifie et quelles conséquences ? Vous verrez qu’il y en a aussi en Suisse.

Enfin on se demandera quels ont été les grands moments d’actualité en 2017 dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et dans le Jura bernois. Place Publique jette un œil dans le rétro, et l’autre œil droit devant en anticipant les grands dossiers de l’année prochaine. Pour en parler lors de la dernière de l’année, nous recevrons les chefs de région des radios RJB, RTN et RFJ.

Les invités cette semaine sont :