Baselworld: émission spéciale

Place publique vous propose une émission spéciale en direct du Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie à Bâle. Une 102e édition spéciale à plus d’un titre: bien que centenaire, la manifestation est en crise et a dû faire face à une hémorragie d’exposants.

Nous vous proposons un entretien avec son nouveau directeur Michel Loris-Melikoff, en place depuis le mois de juillet : il compte bien inverser la tendance et sonne l'heure de la reconquête.

Deux journalistes spécialistes des questions horlogères nous diront dans quelle mesure Baselworld peut remonter la pente, s’il s’en donne les moyens ou si le rendez-vous est voué à disparaître sous sa forme actuelle. Enfin deux exposants implantés dans la région donneront les raisons qui les incite à venir à Baselworld et ce que représente ce salon pour leurs affaires.