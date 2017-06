Bandes dessinées, violences conjugales et Roland Garros

La bande dessinée peut-elle devenir un média d’information ? Pas impossible. En tout cas la BD documentaire et reportage a le vent en poupe. Les conflits géopolitiques actuels inspirent de plus en plus les auteurs, une tendance que l’on va décrypter dans Place publique dès 18h20. On parlera également des violences conjugales, souvent subies mais pas assez dénoncées selon les chiffres. Des intervenants de la journée cantonale contre les violences conjugales qui déroule aujourd’hui à Neuchâtel seront avec nous. Roland Garros s’achève ce week-end et même sans Roger Federer, les Suisses nous ont fait vibrer. Tentative d'explication de cette ADN de champion.

Les invités de la semaine :

Philippe Duvanel, directeur artistique de Delémont BD

Simon Lamouret, auteur de bandes dessinées

Nicole Baur, cheffe de l’Office de la politique familiale et de l’égalité du canton de Neuchâtel

Céline De Weck-Immelé, avocate spécialisée dans le traitement des cas de violences conjugales

Alessandro Greco, directeur du sport d'élite à Swiss Tennis

Rendez-vous dans Place publique dès 18h20 et jusqu'à 19h00 avec Jérémie Pignard.