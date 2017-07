Du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h, on redécouvre une partie de l’histoire de l’humour francophone au travers de documents exceptionnels.

Interviews, extraits de spectacles , extraits d’émissions de radio, les "archives du rire" vous proposent des enregistrements entièrement inédits réalisés par BNJ (RJB-RTN-RFJ) et qui constituent un éventail rare de l’humour dans toute la francophonie.