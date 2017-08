Au 28, boulevard des Capucines à Paris se trouve l'Olympia, un lieu important dans le monde de la chanson, du jazz et de l'humour. Pour un artiste, avoir son nom en lettres rouges sur la facade de l'Olympia est un rêve. Nous partageons quelques anecdotes de ce lieu avec Jean-Michel Boris, qui est entré dans ce music-hall dans sa jeunesse et qui en est devenu le directeur durant plus de 40 ans...