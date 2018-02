Les Seigneurs des anneaux J5

Cette journée olympique a été marquée par la première médaille pour la délégation suisse. La Seelandaise Jenny Perret et le Glaronnais Martin Rios ont récolté la médaille d'argent en curling, dans l'épreuve du double mixte. Pas de médaille en revanche dans le combiné alpin pour les skieurs Suisses. Nos deux envoyés spéciaux Joris Repond et Jan Haesler ont suivi les exploits et déceptions helvétiques de la journée. Il raconte dans "Les Seigneurs des anneaux".