Un doublé en ski freestyle et la Suisse engrange deux médailles supplémentaires ! Il s'agit même du premier doublé romand dans l'histoire des Jeux Olympiques. La déception de Lara Gut qui termine 4e du Super-G féminin de ski alpin. Et surtout la surprise tchèque d'Ester Ledecka qui gagne la course alors qu'elle était sacrée championne du monde de snowborad en 2015.