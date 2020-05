Sorti de son confinement, c'est Tom le Jardinier, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et sur son site www.tomlejardinier.com, qui répondait ce matin à vos nombreuses questions. Nous avons, entre autres, parlé de cerisier, de choux portugais, d'orchidées et de chèvrefeuille. Mais également d'une potion magique à base d'ail et de piment: