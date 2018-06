Aujourd'hui, Les Jardinières étaient entre dames ! Elles ont reçu Katiou Racine et c'est la dernière occasion de profiter des bons conseils de notre jardinière professionnelle de Delémont ! Pour sa dernière émission, Katiou Racine nous aide avec notre bonsaï ficus, gazon, poirier, diffenbachia et bien plus encore...

Un moment à (re)découvrir juste ici: