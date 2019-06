Végétable des gourmands...

Taboulé de chou-fleur et graines de chanvre

On commence par la semoule de chou-fleur marinée au citron et agrémenté de graines de chanvre gourmande et nutritive l’inspiration initiale du taboulé est respectée avec l’utilisation d’un généreux bouquet de persil plat frais.

Ingrédients : Un quart de chou-fleur. Le jus un demi citron. Deux cuillères à soupe d’huile d’olive, deux cuillères à soupe de graines de chanvre et un concombre un bouquet de persil plat. Eventuellement une demie grenade.

Préparation : Détailler le chou-fleur en morceaux. Placer le dans le robot. Versez le jus de citron, réduire en semoule. Placer dans un bol et ajoutez l’huile d’olives et les graines de chanvre. Mélangez. Découper le concombre en cubes. Ciseler le persil et mélanger. Ajouter éventuellement quelques graines de grenades sur le taboulé. Bon appétit !