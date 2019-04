Une vie autour de l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach

Tribunes Baroques nous invite à découvrir les Académies Bach en périodes de Pâques, préciséement samedi et dimanche. Le chef d'orchestre et musicien Michael Radulescu anime ces répétitions et concerts depuis 30 ans. En ce printemps 2019, il assure ce rendez-vous pour la dernière fois mais n'abandonne pas la musique. La musique est sa passion éternelle, sa gourmandise, sa nourriture spirituelle. Roumain par son père et allemand par sa mère, Michael Radulescu est né dans une famille de musiciens. Il accompagnait sa maman soprano, et son père était chef de choeur, chef d'orchestre, pianiste et claveciniste.