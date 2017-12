Une table des gourmands chocolatée

Le chocolat est euphorisant, énergisant, il diminue le stress et procure un sentiment de bien être. On dit de lui qu'il est bénéfique pour le système cardio vasculaire, bon pour les artères et efficace contre l'hypertension. C'est donc naturellement qu'en plus d'en croquer un morceau nous en avons parler dans la table des gourmands en compagnie de Bernard Colomb.