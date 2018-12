Tex... entre la blague et le fromage !

Tex est un artiste, comédien et humoriste. Homme de télévision aussi, même si le petit écran lui a joué des tours. Qu'il se rassure : Il n'est pas le premier, et encore moins le dernier. Mais ce que l'on apprécie chez ce comique que nous connaissons depuis plus de vingt ans, c'est son côté sympa et sa fidélité en amitié. Les organisateurs de spectacles qui le connaissent vous le dirons : Tex ne se prends pas la tête. "et quand t'as dis ça... ben t'as tout dis !"