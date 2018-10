Richard Sanderson : Compositions en cuisine.

Nous avons une chance incroyable aujourd’hui à la Table des gourmands, puisque nous vous proposons en toute simplicité de partager quelques moment gouteux en compagnie du fils spirituel de Frédéric Chopin et des Beatles. C’est ainsi que Philippe Bouvard parle de Richard Sanderson. Richard Sanderson c’est la Boum, mais pas seulement. En ouvrant les portes de sa cuisine harmonique, vous aller découvrir un artiste des plus complets… Musicien, chanteur, producteur, compositeur, et en musique il est un véritable gourmand. Richard Sanderson est d’accord de nous faire partager quelques notes savoureuses à la Table des gourmands.