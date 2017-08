Patrice Allanfranchini est conservateur du Musée du Vin et de la Vigne à Boudry, licencié en lettres à l’Université de Neuchâtel en histoire, français médiéval et histoire de l’art. Son travail autour du vin du pays de Neuchâtel est considérable. Patrice Allanfranchini est comme un bon vin en pleine maturité : avec des saveurs diverses qui se sont imposées au fil du temps, et qui ont à chaque occasion ajouter un petit plus afin que la dégustation soit un moment inédit.