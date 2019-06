Oreille fine et fine bouche...

Le Festival du Jura entame sa 25ème édition dès le mois de septembre. Durant un mois, les organisateurs proposent des concerts de belles factures et des découvertes. Le titre "Voyage" nous invite réellement à la découverte d'univers musicaux classiques, avec des influences des Balkans, du tango argentin et divers folklores. A la tête de ce menu musical on trouve Felix Froschhammer, talentueux violoniste et bel amoureux de la table. Avec la soliste Léonie Renaud il concocte un programme musical qui se déguste avec bonheur.