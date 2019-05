Les saveurs du bush jurassien !

Elle est exploratrice, aventurière et jurassienne ! Trois adjectifs qui collent à la peau de Sarah Marquis. Elle vient de publier son dernier ouvrage, "J'ai réveillé le tigre" un périple au coeur de la Tasmanie, à la pointe sud de l'Australie. Le tigre de Tasmanie est un animal qui s'est éteint en 1936, mais ce mythe trotte encore dans l'esprit des habitants de l'île que Sarah Marquis a exploré il y a un peu plus d'un an.