Les saveurs de la voix de Bénédicte Tauran

La voix évolue… comme le goût ! La voix enchante et ce que vous trouvez devant vous, œuvre musicale ou culinaire n’a plus qu’à se laisser déguster par les invités autour de la table… on a tout de même de la chance d’être si bien servi par une musique si bien apprêtée. Bénédicte Tauran aime rappeler que la musique est une gourmandise à déguster en toute simplicité et avec bonheur.