Les oeufs miroir de Phanee de Pool...

C'est une artiste à part dans le monde de la chanson. Phanee de Pool aime sculpter les textes et les glisser dans sa musique soit un peu électro ou symphonique. Avec "Hologramme" son album sorti en 2017, Phanee de Pool connait un délicieux succès. Mais Phanee de Pool c'est aussi un projet qui se partage en famille, Frédérique Santal et Laurent Diercksen, des parents comblés de voir leur fille évoluer dans sa propre voie. Elle compose plus en musique qu'en cuisine, mais savoure volontiers les bâtons vanille et le chocolat à l'orange amer...