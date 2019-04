Les musiques gourmandes de Vincent V

Vincent V est un artiste originaire de Neuchâtel et vit de sa musique à Paris. Son père passionné de jazz et de Georges Brassens lui a transmi l'amour de la musique. Sa maman, cuisinière divine, lui a donné l'amour du bon goût. Vincent a eu le bonheur de déguster la musique dans le monde entier. Actuellement il est en résidence à Neuchâtel pour préparer sa nouvelle tournée "A ton image" qui débute vendredi à Genève et qui passe par Yverdon le 3 mai et Neuchâtel le 18 mai. Toutes les informations en bas de cette page.