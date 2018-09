La table et la famille !

Elisa Shua Dusapin est un petit bout de femme bouillonnante, une sorte de centre de culture à elle toute seule. Elle prend la plume, écrit des pages inspirées de sa jeunesse, et de la vie qu'elle observe. Ses mots se partagent parfois également pour des spectacles jeunes publics, et cette femme artiste s’approche sans soucis du monde de l’image et de la musique. Son second roman est intitulé « Les billes du Pachinko ». Son approche de la gourmandise séduit lorsqu'elle en parle...