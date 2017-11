La table des gourmands part à la cuillette...

Maria-Luisa Wenger nous dévoile ses secrets et son savoir. Cette experte en botanique s'est livrée avec passion à "La table des gourmands". Elle nous a transmis avec une infinie gentillesse sa recette de "Panna cotta à la reine des prés et son coulis de framboises des bois". En plus de se lécher les babines, nous avons tendu l'oreille afin de profiter de tout ce que nous offre Dame Nature