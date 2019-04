Jean-François Berger, les tables du CICR

Jean-François Berger vient de signer le scénario du film documentaire « Junod, le troisième combattant », consacré à Marcel Junod, médecin neuchâtelois envoyé en mission pour le CICR dans le années 30 et 40. Être délégué au CICR, c’est probablement avoir une vision différente de la vie et même de la table. Jean-François Berger nous parle de ses souvenirs, de ses rencontres, de ces femmes et de ces hommes qu’il a rencontrés.