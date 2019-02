De l'horlogerie et du chocolat.

Régis Huguenin conservateur du Musée International de l’Horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Titulaire d'un Master of Arts (histoire, géographie et linguistique) de l'Université de Neuchâtel, d'un Master recherche (en histoire des économies et des sociétés industrielles en Europe), ainsi que d'un doctorat en histoire portant sur l'univers visuel de l'entreprise Suchard.