Chocolat-banane et Ukulele

Gaëtan nage dans le bonheur avec ses 15 ans de chansons pour les jeunes spectateurs. Il a enregistré 6 albums et donné des concerts dans toute la francophonie de Lausanne à Courtételle :-) et de Paris à Haïti. "Chope la Banane!" c'est le titre de sa nouvelle galette. Parce qu'un CD de Gaëtan est un bel objet, un livre disque qui permet de suivre les chansons et les histoires qui viennent de l'esprit de cet artiste. Chocolat, bananes, ukulele et piano sont au menu de cette émission avant le concert de dimanche à 16 heures à la salle de spectacles de Courtételle.