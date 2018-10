Bayé Magatte Ndiayé, le griot gourmand

Un griot est un grand gourmand. C'est un barde, un communicateur traditionnel en Afrique occidentale. Chez les Wolofs le griotisme sera désigné approximativement par ngéweul. Le griotisme est la science généralement réservée à un groupe d'hommes et de femmes unis par les liens du sang. Bayé Magatte Ndiayé est né dans une famille de griot au Sénégal. Ses parents lui ont transmi les traditions par la musique et la danse. Arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans, il se souvient encore de sa première fondue et de ses premières röstis...