Aurélie Candaux : Entre la scène et la cuisine

Aurélie Candaux est comédienne, elle a déjà touché aux mondes de la télévision et de la radio, elle a brûlé les planches après sa formations aux cours Florent à Paris. Théâtre, télévision, courts-métrages, one woman show, post-synchronisation… Aurélie touche à tout dans un but unique : "La passion". Un mot qu'elle conjuge au pluriel puisque chez elle, les passions sont nombreuses et le bonheur c'est qu'elle aime partager.