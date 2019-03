Astéroïdes et Patates...

Michel Ory est un de ces passionnés les pieds sur terre et les yeux à regarder le ciel. Vous pouvez le lancer sur tous les sujets qui se trouvent au-delà de la voûte céleste, il vous racontera de nombreuses histoires de planètes, d’étoiles et d’astéroïdes, les siennes et celles des autres. Ses découvertes nombreuses et les histoires du ciel font l'objet d'un livre "Chasseur d’astéroïdes" aux éditions le Pommier ! Il s'agit d'un ouvrage accessible à tous pour découvrir ce que nous disent les étoiles. Et les illustrations de Pitch Comment nous aident encore plus à entrer dans l'univers infini.