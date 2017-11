Anecdotes rigolotes avec la Gavotte

- 9 œufs

- 75 g. fromage râpé

- 1 dl crème fleurette

- 400 g. tomates bien mûres

- 2 gousses d'ail

- 8 c. à soupe huile d'olive

- 500 g. épinard

- 1 pincée de thym

- sel, poivre, muscade.

Cuire les épinards 3 min. Bien les égoutter. Dans une grande casserole, mettre 3 c. à soupe d'huile d'olive. Ajouter les épinards égouttés ainsi que 2 gousses d'ail et 1 pincée de sel. Remuer à la spatule de bois et laisser cuire jusqu'à ce que l'évaporation de l'eau soit complète.

Enlever la peau des tomates et les graines. Les concasser grossièrement. Dans une casserole mettre 2 c. à soupe d'huile d'olive. Ajouter les tomates concassées avec une pincée de sel et de thym. Laisser cuire jusqu'à complète évaporation de l'eau.

Lorsque les tomates et les épinards sont cuits, mettre chacun d'eux dans une assiette. Laisser refroidir.

Dans le bol n°1, mettre 3 œufs, épinards, 3 c. à soupe de crème, muscade râpée, sel et poivre. Battre le tout.

Dans le bol n°2, mettre 3 œufs, tomates, 2 c. à soupe de crème, sel et poivre. Battre.

Dans le bol n°3, mettre 3 œufs, fromage râpé, 3 c. à soupe de crème, sel et poivre. Battre.

Huiler copieusement un moule à cake.

Verser la préparation n°2. Placer le récipient au bain marie à 180° pendant environ 20 min.

Ensuite verser par-dessus délicatement le bol n°3. Mettre au four 20 min. Puis verser le bol n°1. Laisser cuire 20 min. Après cuisson, retirer du four et laisser reposer 10-15 min. avant de démouler.