Alain Tissot est un poète de la musique. Un créateur d'univers ! Actuellement il présente un spectacle seul en scène "Fabularium... In secreto" dans lequel il dévoile ses souvenirs. Un moment intime et magique teinté de vieux projecteurs et de percussions. Il aime aussi la cuisine, cet art infini dans lequel il aime créer et parfois improviser. Beaux moments de tables à partager avec lui !