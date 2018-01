Yann Moulinier, la sérénité du bobeur

Le bob : c’est devenu sa passion depuis deux ans. Et Yann Moulinier ne change pas d’avis. L’athlète neuchâtelois envisage toujours de participer aux Jeux olympiques d’hiver qui débutent le 9 février en Corée du sud. Il en saura plus sur une éventuelle sélection pour Pyeongchang la semaine prochaine.

Jeux olympiques ou non, Yann Moulinier se concentre déjà sur son avenir de bobeur. Il participera à sa première compétition officielle comme pilote – et non pas simplement comme pousseur – à l’occasion des championnats du monde juniors fin janvier sur la piste naturelle de St-Moritz. Un autre monde pour tous les bobeurs. Yann Moulinier…