Une zone piétonne réservée aux piétons

Bannir le trafic motorisé de la rue du Seyon. La Ville de Neuchâtel se lance dans un test : durant quatre samedis, les bus, mais aussi les taxis et les véhicules de livraison, seront exclus de cette rue entre 8h et 19 heures. De même pour les rues de l’Hôpital, du Concert et du Bassin. Le premier essai se fera ce samedi.

L’objectif des autorités est de voir comment les usagers se réapproprient la zone piétonne qui leur revient de droit. Les précisions de Sonia Bernauer Miaz :