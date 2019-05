Alors que la population se soucie de plus en plus de climat et d’économie d’énergie, les collectivités publiques agissent.

On a pris l’exemple de Neuchâtel dans la Matinale RTN, en recevant Stefano Benagli, le délégué à l’énergie de la Ville. Alors qu’une conférence sur le zéro déchet a lieu jeudi soir, il a évoqué avec nous la politique de la capitale cantonale en la matière: