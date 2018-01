Radio: des écoliers de Montmollin se jettent à l'eau

L’eau c’est la vie et les écoliers de 5 et 6e Harmos du collège de Montmollin l’ont bien compris. Ces Vaudruziens de 9 et 10 ans ont réalisé quatre reportages audio de deux minutes environ pour parler de l’eau. Il est question de pollution, de consommation, de station d’épuration et du chemin que parcourt le précieux liquide pour arriver à nos robinets.

Ce projet a été lancé par Julie Buisson, étudiante à la HEP BEJUNE en remplacement dans cette classe du collège de Montmollin.

Jean-Paul Picci est allée leur rendre visite et a demandé aux élèves qu’est-ce qu’ils avaient appris autour du thème de l’eau… le tout enrobé de quelques extraits des reportages réalisés par les écoliers: