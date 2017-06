RECIF, c’est à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel une association qui contribue à l’intégration des femmes immigrées, à travers des cours et des activités.

Pour poursuivre et étendre ses activités, RECIF a besoin de bénévoles et de soutien. Avec notre invitée Nathalie Ljuslin, on en apprend plus sur cette organisation: