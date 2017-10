Prix BCN Innovation: rencontre avec Sébastien Brun

Soutenir et favoriser les idées et projets innovants, c'est le but du Prix BCN Innovation, un prix créé en 2008 et doté de 300'000 frs pour contribuer au maintien d’un tissu économique neuchâtelois dynamique et tourné vers demain.

L'un des quatre finalistes de cette édition 2017, c'est Sébastien Brun, fondateur de la start-up SY & SE, à l'origine du projet Impulse Current Bonding. Il nous explique de quoi il s'agit, Sébastien Brun: