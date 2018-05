Neuchâtel, ville de musique

Entre le 1er jour de la Quinzaine neuchâteloise et La Neuchâteloise, il y avait foule samedi à Neuchâtel. Les commerçants sont allés à la rencontre de leurs clients et les musiciens de leur public. C’est la première fois que La Neuchâteloise était organisée. Elle s’est ouverte samedi à midi et a proposé 24 heures de musique non-stop dans 18 établissements publics de la capitale cantonale.

Reportage samedi après-midi à la place du Coq-d’Inde :