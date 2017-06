Neuchâtel, capitale du rugby

L’ovalie avait rendez-vous à Neuchâtel jeudi.

Le tirage au sort des Coupes d’Europe de rugby s’est tenu dans un hôtel de la ville. 40 équipes qualifiées pour la Champions Cup et la Challenge Cup, les équivalents de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa de football, ont été répartis dans 4 groupes de 5 clubs pour chaque tournoi.

Mené par deux anciennes stars du rugby, le tirage au sort s’est fait devant un parterre de journalistes, principalement anglais et français, et retransmis en direct à la télévision et sur internet. Le directeur général de l’European Professional Club Rugby, la faîtière du rugby européen, Vincent Gaillard: